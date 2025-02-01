Чемпион мира WBA Гаджимагомедов победил Мчуну из ЮАР

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил южноафриканца Табисо Мчуну на турнире IBA Champions Night в Москве. 10-раундовый поединок завершился решением судей.

28-летний Гаджимагомедов — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг, серебряный призер Олимпиады в Токио, двукратный чемпион мира и чемпион Европы. На его счету теперь шесть побед (три нокаутом) и ни одного поражения. Владеет поясом WBA с июля 2024 года.

36-летний Мчуну — бывший претендент на титул чемпиона мира. На его счету 23 победы (13 нокаутом) и 8 поражений.

В другом поединке IBA Champions Night россиянин Артем Сусленков победил Джека Муловайи из Бельгии решением судей. Он завоевал титул чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации в супертяжелом весе.