Всего и делов-то – на миллион

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего судьи Темрюкского райсуда Кубани Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. По версии следствия, Грачев получил от Плиева 1 млн руб. за признание права собственности компании бизнесмена на 67 объектов недвижимости. Экс-судья был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Взяткодателя Ису Плиева осудили на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ростовский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. Решение первой инстанции оставлено без изменения, соответствующая отметка содержится в картотеке облсуда.

В июле 2024 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал бывшего судью Темрюкского райсуда Павла Грачева виновным в вынесении заведомо неправосудного решения и получении взятки. Экс-судья был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Взяткодатель Иса Плиев осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Оба подсудимых еще должны будут выплатить штрафы – 25 млн руб. и 8 млн руб. соответственно.

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Павла Грачева было возбуждено в июле 2020 года по представлению председателя СКР Александра Бастрыкина. По версии следствия, в 2011 году глава компании «Инвест Хауз» Иса Плиев намеревался приобрести имущество рыболовецкого хозяйства-банкрота. Имущество предприятия (комплекс прудов, административно-хозяйственные постройки и каналы) не было надлежащим образом оформлено, поэтому Иса Плиев не смог закрепить его за собой и разработал схему перевода активов на подставное лицо. В реализации плана участвовал судья Павел Грачев, который за 1 млн руб. признал право собственности на имущество за доверенным лицом взяткодателя.

На судебном заседании Павел Грачев и Иса Плиев вину не признали. Приговор был обжалован их защитниками. Доводы, представленные в жалобах, и основания, по которым суд их отверг, станут известны позднее, после публикации апелляционного определения на сайте суда. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Отметим, что дело Грачева и Плиева рассматривалось в Ростове-на-Дону из-за наличия у экс-судьи связей в судебном сообществе Краснодарского края. По аналогичному соображению дела ростовских судей, подозреваемых в коррупционных преступлениях, переносят для рассмотрения в Краснодар. Так, в январе стало известно, что уголовное дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой будет рассматриваться в Первомайском райсуде Краснодара.

Кристина Федичкина