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В Сургуте во время рейда задержали 90 нелегальных мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) во время рейда силовиков в Сургуте задержали 90 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, передает «Муксун.fm».

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Проверки полицейскими и сотрудниками ОМОН прошли на строительных площадках, рынках и кафе. По результатам проверок 13 мигрантов собираются выдворить с территории России, часть мигрантов обязали выплатить штрафы и исполнять другие санкции. Кроме того, в ходе проверки силовики проверили более 50 домов, после чего было возбуждено два уголовных дела за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет.

Напомним, власти ХМАО рассматривают ужесточение требований к трудовым мигрантам: в правительстве региона обсуждают новый перечень направлений видов деятельности, в которых не могут быть трудоустроены иностранные граждане.

Ирина Пичурина

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