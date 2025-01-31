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Суд отправил под домашний арест обвиняемых в нападении на ярославца

Ярославский районный суд избрал меру пресечения для троих обвиняемых в нападении на жителя города около ТЦ «Вернисаж». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 25 января группа людей избила 18-летнего жителя Ярославля около торгового центра. Как сообщают в прокуратуре, «обвиняемые из хулиганских побуждений вступили в конфликт со случайным прохожим и нанесли ему удары руками и ногами в область головы».

Полиция установила участников нападения, уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия). Сегодня суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 26 суток по ходатайству следствия, которое поддержала прокуратура.

Алла Чижова

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