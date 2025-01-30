Задержаны подозреваемые в нападении на ярославца у «Вернисажа»

В Ярославле полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на 18-летнего местного жителя у ТЦ «Вернисаж». Об этом сообщили в УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее по факту избиения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Правоохранительные органы установили, что вечером 25 января трое человек 2005, 2007 и 2009 года рождения избили 18-летнего жителя города. «В настоящее время задержанные переданы в следственные органы»,— сообщили в УМВД.

При этом отмечается, что поиск остальных причастных к преступлению продолжается.

Алла Чижова