Три человека попали в больницу после пожара на Ропшинском шоссе

Очередной квартирный пожар с пострадавшими произошел днем 31 января в Петродворцовом районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 6 поступил на пульт дежурного «01» в 16:40, сообщили в региональном ГУ МВД.

Прибывшими на место пожарными было установлено, что в одной из комнат трехкомнатной квартиры происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

С огнем удалось справиться в 17:18 силами 15 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадали мужчина и две женщины — их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал об эвакуации шестерых человек из-за квартирного пожара на 13-й Красноармейской улице.

Андрей Цедрик