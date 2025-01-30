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Шесть человек эвакуировали из-за квартирного пожара на 13-й Красноармейской

Эвакуацию жильцов пришлось проводить вечером 30 января из-за очередного квартирного пожара в Адмиралтейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: 13-я Красноармейская улица, д. 9/11, литер. Б поступил на пульт дежурного «01» в 18:20, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в коридоре двухкомнатной квартиры происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра. Из-за угрозы распространения огня из опасной зоны были эвакуированы шесть человек.

С огнем удалось справиться спустя чуть более получаса силами 15 спасателей и трех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ночной пожар на улице Лени Голикова привел к эвакуации 15 человек.

Андрей Цедрик

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