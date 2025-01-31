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Следователи отказали в возбуждении дела о незаконной продаже земли в Туапсе

В Туапсинском районе Краснодарского края администрация и прокуратура требуют снести коттеджный поселок в селе Ольгинка и изъять землю под объектами в государственную собственность. Собственники жилья обратились в Следственный комитет с просьбой проверить законность действий администрации района при продаже участков в 2007 году, однако правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления, сообщает «"КП"-Кубань».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иск затрагивает интересы более 50 владельцев недвижимости. Поселок возвели в начале 2000-х годов. Надзорные органы считают его появление незаконным, а выделение участков под застройку ошибочным. Территория расположена рядом с санаторием «Зеленая Долина» и пляжами Черного моря.

Жильцы утверждают, что за 20 лет операции с недвижимостью регистрировались в Росреестре, а некоторые объекты неоднократно перепродавались.

В 1991 году администрация района передала 0,5 га земли компании «Сургутжилстрой». В 2004 году компания продала гражданам фундаменты гаражей. После отказа «Сургутжилстроя» от участка в 2006 году земля вернулась району, а в 2007 году власти реализовали ее гражданам.

Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание назначено на 10 февраля 2025 года.

Анна Гречко

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