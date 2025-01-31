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Спасатели локализовали крупный пожар на горе Кума в Сочи

Сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения и Сочинского национального парка локализовали пожар на склоне горы Кума в Сочи на площади 11 га. Авиация произвела 22 сброса воды на очаг возгорания, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

В труднодоступном лесном массиве специалисты продолжают бороться с тлеющей лесной подстилкой из сухих листьев.

Пламя в районе села Пластунка обнаружили утром 31 января. По указанию мэра Сочи Андрея Прошунина на месте создали оперативный штаб, а также организовали дежурство бригад скорой помощи и правоохранителей.

Нурий Бзасежев

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