МЧС ликвидировало крупный лесной пожар в окрестностях Сочи

Вечером 31 января завершили ликвидацию лесного пожара на склоне горы Кума в Сочи. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в тушении участвовали свыше 80 спасателей и 25 единиц техники, включая вертолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в Верхне-Сочинском участковом лесничестве поступило диспетчеру в 07:20 по мск. Изначально огонь охватил 2 га лесной подстилки. К 15:30 специалисты локализовали пожар на площади 11 га. Потушили пламя около 18:00.

Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, пожар не представляет угрозы для местных жителей. Градоначальник провел оперативное совещание с руководителями экстренных служб. Рядом с местом возгорания организовали выездной штаб.

Нурий Бзасежев