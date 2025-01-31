Для тушения пожара на горе Кума в Сочи используют авиацию

В Сочи на склоне горы Кума загорелась лесная подстилка. Для ее тушения начали использовать вертолет КА-32 МЧС России. Он совершил уже пять сбросов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным ведомства, сообщение о возгорании лесной подстилки в Верхне-Сочинском участковом лесничестве поступило в 07:20 по мск. Площадь пожара составила 2 га.

«Расстояние до ближайшего населенного пункта (СНТ Каштан) 3 км. Угрозы населенному пункту нет»,— отметили в кубанском главке МЧС.

Тление происходит в труднодоступной местности на полосе протяженностью чуть более 1 км. В ликвидации участвуют 25 человек и шесть единиц техники от МЧС, муниципальной службы спасения и Верхнесочинского лесничества.

Глава города Андрей Прошунин провел совещание экстренных служб. По его итогу в районе села Пластунка создан оперативный штаб, организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи и полиции.

Татьяна Ручкина