В тамбовском Мичуринске снова ищут подрядчика для капремонта лицея-интерната

В Тамбовской области ищут подрядчика для капитального ремонта здания Мичуринского лицея-интернета в Мичуринске. Заказчиком работ выступает само учреждение. Торги с начальной ценой в 110,3 млн руб. пройдут в форме электронного конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это следует из данных портала госзакупок.

Работы нужно выполнить с 10 марта по 15 декабря 2025 года в четыре этапа. Исполнителю предстоит обновить системы электроснабжения и видеонаблюдения, а также — выполнить отделочные работы.

Подать заявки на участие в торгах можно до 18 февраля, итоги подведут 26 февраля.

В начале ноября уже объявлялись аналогичные торги по такой же цене. Тогда единственным участником конкурса стало местное ООО «Окна Тамбова». Конкурсной комиссией было принято решение признать закупку не состоявшейся из-за отсутствия других участников. Договор было решено заключить с единственным участником, но информации о завершении этого процесса на портале госзакупок нет.

На прошлой неделе стало известно, что на капремонт школы №17 в Губкине Белгородской области планируют выделить 300 млн руб. Работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года.

Анастасия Колпачева