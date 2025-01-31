Почти 400 ДТП произошло на дорогах Петербурга и Ленобласти за сутки

За минувшие сутки 30 января на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 372 ДТП — 304 и 68 соответственно. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции (ГАИ).

В авариях на дорогах города пострадали шесть человек. В результате столкновений на трассах области ранения получили пятеро, также есть один погибший.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель грузовика «вылетел» через лобовое стекло после ЧП на «Скандинавии».

Дарья Астанина