В Ярославле предложили доработать эскиз Дома культуры Дзержинского района

В Ярославле градостроительный совет отправил на доработку представленный эскизный проект Дома культуры, который планируют построить на Тутаевском шоссе. Об этом сообщил депутат и член совета Игорь Пятковский.

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Архитектурное решение представил ООО ПСК «Атриум». По словам господина Пятковского, участники градостроительного совета в целом положительно оценили вариант, но высказали и замечания.

«В частности, порекомендовали пересмотреть площадь остекления, возможно, уменьшив ее. Прозвучали предложения вместо использования пилона на входной части в качестве архитектурного элемента сделать глухой стеной»,— написал депутат.

Он также рассказал о рекомендациях членов совета предусмотреть диагональные пешеходные дорожки в рамках обсуждения пространства рядом с ДК. После внесения изменений в эскизный проект будет повторное рассмотрение.

Алла Чижова