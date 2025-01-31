В Ярославле предложили доработать эскиз Дома культуры Дзержинского района
В Ярославле градостроительный совет отправил на доработку представленный эскизный проект Дома культуры, который планируют построить на Тутаевском шоссе. Об этом сообщил депутат и член совета Игорь Пятковский.
Архитектурное решение представил ООО ПСК «Атриум». По словам господина Пятковского, участники градостроительного совета в целом положительно оценили вариант, но высказали и замечания.
«В частности, порекомендовали пересмотреть площадь остекления, возможно, уменьшив ее. Прозвучали предложения вместо использования пилона на входной части в качестве архитектурного элемента сделать глухой стеной»,— написал депутат.
Он также рассказал о рекомендациях членов совета предусмотреть диагональные пешеходные дорожки в рамках обсуждения пространства рядом с ДК. После внесения изменений в эскизный проект будет повторное рассмотрение.