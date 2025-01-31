Безработица в Краснодарском крае снизилась на треть за год

Количество официально зарегистрированных безработных на Кубани сократилось с 31,2 тыс. до 23 тыс. человек за год. При содействии службы занятости трудоустроились 15,4 тыс. жителей региона, сообщает телеканал «Краснoдaр» со ссылкой на краевой минтруд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, на 30 января 2025 года в службе занятости числится 6,4 тыс. безработных, что на 2,3 тыс. человек меньше показателя аналогичного периода прошлого года. С начала года статус безработного получили 765 человек, при этом 623 кубанца уже нашли работу.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарскому краю потребуется около 400 тыс. квалифицированных специалистов к 2042 году. Такой прогноз озвучил замминистра экономики региона Игорь Красавин.

Нурий Бзасежев