На Кубани прогнозируют дефицит в 400 тысяч специалистов к 2042 году
Краснодарскому краю потребуется около 400 тыс. квалифицированных специалистов до 2042 года. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на первого замминистра экономики Игоря Красавина.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам эксперта, спрос на специалистов будет расти во всех отраслях экономики. Наибольшую потребность прогнозируют в здравоохранении, образовании, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, торговле и транспорте.
В прошлом году разработали долгосрочный прогноз социально-экономического развития края до 2042 года. Созданный план включает оценку кадровой потребности и позволяет планировать объем и структуру подготовки специалистов.
По данным на сентябрь 2024 года, эксперты оценили кадровую потребность края в 90,3 тыс. человек, при этом на одного безработного приходилось 9,4 вакансии. Краснодарский край лидирует среди регионов России по разнице между спросом на специалистов и числом незанятых граждан — 80,6 тыс.