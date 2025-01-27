На Кубани прогнозируют дефицит в 400 тысяч специалистов к 2042 году

Краснодарскому краю потребуется около 400 тыс. квалифицированных специалистов до 2042 года. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на первого замминистра экономики Игоря Красавина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, спрос на специалистов будет расти во всех отраслях экономики. Наибольшую потребность прогнозируют в здравоохранении, образовании, обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, торговле и транспорте.

В прошлом году разработали долгосрочный прогноз социально-экономического развития края до 2042 года. Созданный план включает оценку кадровой потребности и позволяет планировать объем и структуру подготовки специалистов.

По данным на сентябрь 2024 года, эксперты оценили кадровую потребность края в 90,3 тыс. человек, при этом на одного безработного приходилось 9,4 вакансии. Краснодарский край лидирует среди регионов России по разнице между спросом на специалистов и числом незанятых граждан — 80,6 тыс.

Анна Гречко