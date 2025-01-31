Житель Васильевского острова избил работников скорой помощи в Веселом поселке

Около девяти часов вечера 29 января в подъезде дома 15-2 по Искровскому проспекту неизвестный набросился на 35-летнего фельдшера скорой помощи и его 33-летнюю коллегу, которые прибыли на вызов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

После нападения злоумышленник скрылся. У пострадавших зафиксировали сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Они были отпущены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

В скором времени полицейские задержали нападавшего, им оказался 39-летний житель Василеостровского района. Его доставили в отдел для разбирательства и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 48-летнего водителя неотложки избили в Лыжном переулке в ходе дорожного конфликта. Его доставили в больницу с переломом грудной клетки, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Андрей Маркелов