Спрос на новые автомобили в Удмуртии вырос почти на 60% в декабре 2024 года

В декабре 2024 года интерес к новым автомобилям в Удмуртии увеличился на 53,9% по сравнению с прошлым годом, а предложение выросло на 106,8%. Как сообщают эксперты сервиса «Авито Авто», средняя цена новой машины составила 2,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Рынок новых автомобилей демонстрирует уверенную динамику: за последний месяц предложение увеличилось на 3,3%, а интерес — на 16,2%»,— заявил руководитель продаж направления «Новые авто» в сервисе Артем Хомутинников.

Лидером по популярности среди марок стала Lada с долей 27,7% от интереса пользователей. В топ-4 также вошли Haval (11,5%), Changan (8,9%) и GAC (6,2%). По количеству объявлений 1-е место также занимает Lada с долей 23,9%.

Среди моделей наибольшим интересом пользовалась Lada Granta (доля спроса — 11,6%, средняя цена — 1 млн руб.), за ней следуют «Москвич 3» (3,8%, 1,7 млн), Lada Vesta и Haval Jolion (по 3,7%, 1,7 и 2,5 млн соответственно), а также Lada Largus (3,1%, 1,7 млн).