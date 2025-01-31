В Чебоксарах намерены обновить перинатальный центр и городскую больницу

Перинатальный центр и Городскую клиническую больницу № 1 в Чебоксарах необходимо обновить в ближайшие три года. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в послании Госсовету республики.

«В 2023 году нами принята региональная программа повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Считаю важным продолжить работу в этом направлении за счет развития уже доказавших свою востребованность мер поддержки, так и принятия новых. В частности, в ближайшие три года необходимо создать еще 9 женских консультаций», — отметил господин Николаев.

Ранее сообщалось, что в медучреждения первичного звена Татарстана в 2025 году поставят 114 единиц медоборудования.

Дарья Сайфиева