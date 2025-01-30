В Татарстане приобретут 114 единиц медоборудования по нацпроекту

114 единиц медоборудования получат медучреждения первичного звена Татарстана в 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Средства на приобретение оборудования поступят из федерального и республиканского бюджетов. На данный момент заключено два контракта на закупку 11 единиц медоборудования.

До конца 2025 года в районные поликлиники поступят: 1 флюорограф, 3 маммографа, 3 рентген-аппарата, 13 УЗИ-аппаратов, 2 эндоскопические стойки и 83 ручных дыхательных аппарата.

Оборудование получат центральные районные больницы Агрыза, Азнакаево, Лениногорска, Сабов, Кукмора, Заинска, Новошешминска и других.

Артём Дергунов