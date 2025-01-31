В 2024 году в детских лагерях отдохнуло более 214 тыс. детей из Татарстана

За 2024 год в детских лагерях на отдыхе побывало более 214 тыс. детей из Татарстана. На эти цели было направлено более 2 млрд руб. Об этом на ежегодной коллегии Минмолодежи Татарстана сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

В детских лагерях Крыма и Краснодарского края побывало 6,5 тыс. татарстанских детей.

В мае 2024 года стало известно, что на детский отдых в Татарстане выделят 2,5 млрд руб., что на 400 млн руб. больше, чем в 2023 году, а в октябре, что в республике завершили 72% капитального ремонта в 15 детских лагерях.

Артём Дергунов