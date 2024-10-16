Капитальный ремонт 15 детских оздоровительных лагерей в Татарстане завершен на 72%. Об этом сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, передает пресс-служба Минмолодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Татарстане завершено 72% капитального ремонта в 15 детских лагерях Фото: Пресс-служба Минмолодежи РТ В Татарстане завершено 72% капитального ремонта в 15 детских лагерях Фото: Пресс-служба Минмолодежи РТ Следующая фотография 1 / 2 В Татарстане завершено 72% капитального ремонта в 15 детских лагерях Фото: Пресс-служба Минмолодежи РТ В Татарстане завершено 72% капитального ремонта в 15 детских лагерях Фото: Пресс-служба Минмолодежи РТ

В 2024 году в республике стартовала программа капитального ремонта этих лагерей. В трех из них — «Искра» в Казани, «Полянка» в Мензелинском районе и «Кама» в Мамадышском районе — работы уже полностью завершены. В остальных объектах ремонт выполнен на 67%. Кроме того, строятся новые корпуса, и общая готовность этих объектов составляет 72 %.

По словам Рината Садыкова, в лагере «Сосенка» в Кукморском районе вместимость увеличена до 160 детей в смену, а также построены КПП и медицинский пункт. В лагере «Дубравушка» в Ютазинском районе появились открытый футбольный манеж, летняя сцена, новые жилые корпуса, душевой комплекс и медицинский пункт. Кроме того, в Нурлатском районе строится новый лагерь, где работы завершены на 70 %.

Программа «Лето — детям», запущенная в 2019 году, позволила отремонтировать, реконструировать и построить 33 детских лагеря на сумму 5,6 млрд руб.

В сентябре сообщалось, что в этом году на реализацию программы отдыха в детских лагерях Казани потратят 484,5 млн руб.

Анар Зейналов