В Чувашии за три года выделят 60 млн рублей на оцифровку архивов

В 2025–2027 годах власти Чувашии будут выделять по 20 млн руб. ежегодно на оцифровку документов республиканского архивного фонда. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в ходе послания Госсовету.

За три года планируется перевести в цифровой формат более 35 тыс. единиц хранения архивных документов.

Также господин Николаев отметил, что продолжится сотрудничество с Яндекс по развитию сервиса «Поиск по архивам».

В декабре 2024 года сервисы Яндекса начали распознавать и обрабатывать голосовую речь на чувашском языке.

Анар Зейналов