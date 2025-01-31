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В Чувашии за три года выделят 60 млн рублей на оцифровку архивов

В 2025–2027 годах власти Чувашии будут выделять по 20 млн руб. ежегодно на оцифровку документов республиканского архивного фонда. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в ходе послания Госсовету.

За три года планируется перевести в цифровой формат более 35 тыс. единиц хранения архивных документов.

Также господин Николаев отметил, что продолжится сотрудничество с Яндекс по развитию сервиса «Поиск по архивам».

В декабре 2024 года сервисы Яндекса начали распознавать и обрабатывать голосовую речь на чувашском языке.

Анар Зейналов

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