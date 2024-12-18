«Яндекс Переводчик» научился понимать живую речь на чувашском языке

Сервисы Яндекса начали распознавать и обрабатывать голосовую речь на чувашском языке. Об этом сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов в своем Telegram-канале.

В приложении «Переводчик» появился режим диалога, где один пользователь может говорить на русском, а другой — на чувашском. В клавиатуре теперь также доступен голосовой ввод на чувашском языке.

«Этот проект — результат совместной работы "Яндекса", правительства Чувашии, в том числе Минцифры региона и специалистов Чувашского института гуманитарных наук»,— отметил Михаил Степанов.

Влас Северин