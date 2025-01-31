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500 млн рублей выделят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Ижевска

Объем инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры Ижевска составит около 500 млн руб. в 2024 году. Из них основная часть — федеральные средства, 90 млн руб. — вложения «Ижводоканала». Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Дмитрия Чистякова.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Ижевске реконструируют семь объектов водоотведения, включая канализационную насосную станцию №8 на ул. Пойма и главный канализационный коллектор на ул. Милиционная. Проекты уже готовы. К работам приступят в начале строительного сезона. Модернизацию проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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