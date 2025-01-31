Intel отчитался лучше ожиданий аналитиков

Выручка Intel по итогам четвертого квартала 2024 года составила $14,26 млрд. С одной стороны, это на 7% ниже показателя за аналогичный период 2023 года и уже третий квартал подряд, когда доходы компании падают. С другой — падение оказалось не столь значительным, как предполагали аналитики, опрошенные LSEG. Те прогнозировали, что выручка производителя сократится до $13,81 млрд.

Чистый убыток компании сократился с $2,67 млрд до $126 млн, что также свидетельствует о постепенном выздоровлении компании после затяжного кризиса, который привел к уходу гендиректора Пэта Гелсингера.

Компания заявила, что в первом квартале 2025 года она рассчитывает получить выручку в размере от $11,7 млрд до $12,7 млрд. Аналитики ожидали, что прогноз окажется значительно лучше — в среднем в районе $12,85 млрд. Ниже уровня ожиданий оказался и прогноз по скорректированной валовой прибыли — 36% против 39%.

Тем не менее котировки акций Intel на внебиржевых торгах NASDAQ умеренно росли — в моменте до 3%.

Подробнее о кризисе Intel — в материале «Ъ» «В Intel веры нет».