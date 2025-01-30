Сотрудники петербургского СК задержали в Тюмени подозреваемого в возбуждении вражды

По делу о возбуждении вражды сотрудниками петербургского СК в Тюмени был задержан мужчина. Ему грозит срок по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за сообщения в Telegram, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Речь идет о п. «а» ч. 2 настоящей статьи — возбуждение вражды, совершенное публично с применением насилия или с угрозой его применения. Как полагает следствие, фигурант «совместно со своим подельником» опубликовал в Telegram-канале сообщение, «содержащее признаки возбуждения вражды в отношении русских граждан, а также призывающее к совершению противоправных действий в отношении жителя Санкт-Петербурга».

Мужчину задержали 30 января в Тюмени, ему было предъявлено обвинение. Отмечается, что вину фигурант признал. Суд в Петербурге изберет ему меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Петербурга задержали за попытку вступить в ряды запрещенного РДК.

Дарья Астанина