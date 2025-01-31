Ашинский муниципальный район преобразуют в округ

В Челябинской области Ашинский муниципальный район станет округом с административным центром в Аше. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 30 января. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

Согласно документу, в округ объединят города Аша, Миньяр, Сим, а также Биянский, Еральский, Илекский, Первомайский, Укский сельсоветы и рабочий поселок Кропачево.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году в Челябинской области статус округа получили Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский муниципальные районы. Инициативу о преобразовании также высказали в Кусинском, Еманжелинском и Увельском районах.