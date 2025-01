The Rolling Stones не будут проводить европейское турне в 2025 году

Британская рок-группа The Rolling Stones не собирается устраивать концертное турне по Европе в текущем году. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источники. Ранее СМИ сообщали о возможности такого турне. The Times отмечает, что музыкантам предлагали несколько вариантов выступлений, включающие Париж, Барселону, Рим и несколько концертов в Лондоне. Однако, по данным издания, музыканты отвергли их все.

При этом, как пишет The Times, участники The Rolling Stones — 81-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс, а также 77-летний Ронни Вуд — не исключают турне по Великобритании и другим странам в 2026 году. В прошлом году прошли выступления группы в США, было продано около 880 тыс. билетов на 20 концертов в разных городах на общую сумму $235 млн. Последние выступления в Европе у The Rolling Stones состоялись в 2022 году, концерты прошли в числе прочего в Лондоне, Берлине, Париже, Мадриде. Тогда были проданы билеты более чем на $120 млн.

Яна Рождественская