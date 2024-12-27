Жители Черноземья вложили 3,8 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

За 11 месяцев 2024 года почти 136 тыс. жителей Черноземья вложили 3,8 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений, сделав взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом сообщили в воронежском отделении Центробанка.

Больше всего за этот период в программу внесли жители Воронежской области — 1,1 млрд руб., заключив 35,4 тыс. договоров. В Белгородской области оформили 38,8 тыс. договоров объемом 1,06 млрд руб., в Курской — 18 тыс. на 531,7 млн руб., в Орловской — 16,4 тыс. на 426,1 млн руб., а в Липецкой — 15,2 тыс. на 416,9 млн руб. Меньше всего внесли жители Тамбовской области — 280,7 млн руб., оформив 11,9 тыс. договоров

В целом по стране, по оперативным данным ЦБ, в программе поучаствовали 2,7 млн человек, заключив договоры на более 196 млрд руб. В ЦФО за 11 месяцев заключили 607,6 тыс. договоров на 24,1 млрд руб. По сумме взносов Воронежская область занимает третье место в округе после Москвы и Московской области.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее особенность — наличие государственного софинансирования в течение десяти лет. Максимальная сумма госдоплаты составляет 36 тыс. руб. в год. В программу можно перевести пенсионные накопления, сформированные в 2002–2013 годах. Также ее участники могут оформить налоговый вычет. Средства, внесенные в программу, застрахованы на сумму до 2,8 млн руб., что вдвое больше страхового покрытия по вкладам.

Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к ней присоединился уже 31 из 35 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

В ноябре ЦБ сообщал, что по итогам девяти месяцев 2024 года около 73 тыс. жителей Черноземья вложили 1,8 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений.

Егор Якимов