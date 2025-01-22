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В 2025 году в Татарстане на бесплатное питание школьников выделят 2,7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане планируют выделить более 2,7 млрд руб. на бесплатное горячее питание для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В 2025 году в Татарстане на бесплатное питание школьников выделят 2,7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане на бесплатное питание школьников выделят 2,7 млрд рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году в Татарстане на бесплатное питание школьников выделят 2,7 млрд рублей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На организацию питания для учащихся начальной школы в государственных и муниципальных школах в 2025 году направят:

  • более 1,6 млрд руб. из федерального бюджета;
  • 1,16 млрд руб. из бюджета Татарстана и местных бюджетов.

В пресс-службе Минфина республики уточнили, что между Министерством просвещения России и Кабинетом министров Республики Татарстан заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии республиканскому бюджету.

Ранее стало известно, что с января в Казани повысят стоимость школьного питания на 4–10 руб.

Диана Соловьёва

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