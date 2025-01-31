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Чувашия планирует сократить срок ввода соцобъектов до 1000 дней к 2030 году

Правительство Чувашии планирует сократить сроки ввода объектов социальной и инженерной инфраструктуры до 2030 года — до 1 тыс. дней. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в ходе послания Госсовету.

«Наша задача – к 2030 году достичь целевого ориентира в тысячу дней – от идеи до ввода объекта в эксплуатацию с учетом всех процедур для несложных объектов», — подчеркнул господин Николаев.

В ходе послания глава Чувашии также сообщил о планах строительства 11 центров очистки воды с объемом вложений около 10 млрд руб.

Анар Зейналов

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