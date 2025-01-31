Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии планируют создать 11 центров очистки воды за 10 млрд рублей

В Чувашии планируют создать 11 современных центров очистки воды. Сумма инвестиций составит около 10 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету.

«О планах на этот год я уже говорил, сумма вложений в данный проект составит около 10 миллиардов руб., в том числе за счет участия республики в федеральной программе „Модернизация коммунальной инфраструктуры“», — отметил господин Николаев.

По словам главы Чувашии, в рамках федеральной программы планируется модернизировать системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, что обеспечит качество жизни людей и основу для развития бизнеса.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...