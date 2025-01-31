В Чувашии планируют создать 11 центров очистки воды за 10 млрд рублей

В Чувашии планируют создать 11 современных центров очистки воды. Сумма инвестиций составит около 10 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в послании Госсовету.

«О планах на этот год я уже говорил, сумма вложений в данный проект составит около 10 миллиардов руб., в том числе за счет участия республики в федеральной программе „Модернизация коммунальной инфраструктуры“», — отметил господин Николаев.

По словам главы Чувашии, в рамках федеральной программы планируется модернизировать системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, что обеспечит качество жизни людей и основу для развития бизнеса.

Анар Зейналов