В Челябинске суд отправил под стражу начальника миграционного отдела полиции

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу задержанного сотрудниками УФСБ начальника отдела по вопросам миграции полиции Тракторозаводского района Игоря Шатохина, обвиняемого в получении взяток. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 30 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, начальник миграционного отдела в 2023-2025 годах неоднократно получал через посредника деньги от граждан РФ за сокрытие сведений о том, что они не состоят на воинском учете.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 30 января сотрудники УФСБ России Челябинска задержали не только начальника подразделения по вопросам миграции отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску, но и руководителя миграционного отдела ОМВД по Копейску.