В Челябинске начальника миграционного отдела полиции задержали за взятки

Начальника отдела по вопросам миграции в пункте «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску задержали сотрудники регионального УФСБ РФ. Его подозревают в получении взяток на сумму не меньше 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

По версии следствия, с марта 2023 года по январь 2025-го начальник отдела неоднократно получал через посредника деньги от граждан РФ. Взамен он скрывал сведения о том, что они не состоят на воинском учете.

Следователи провели обыски на работе и дома у подозреваемого. Также планируется предъявить ему обвинение и выбрать меру пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что, если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят, а руководителей пункта «Тракторозаводский» привлекут к дисциплинарной ответственности.

«Обозначенные сведения о гражданах Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, будут представлены в заинтересованные ведомства в ближайшее время», — прокомментировали в полицейском главке.

Также 30 января стало известно о задержании начальницы отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску. Ее подозревают в получении взятки в размере 15 тыс. руб.