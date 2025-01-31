«Использовать аметисты в украшениях в Египте начали еще в 3100 году до н. э.»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие драгоценности вошли в историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: St James’s Ancient Art Фото: St James’s Ancient Art

Камень рожденных в феврале — аметист. Напомню, мы в «Стиле» приводим классификацию, введенную более века назад Ассоциацией ювелиров Америки, а не какую-то астрологическую. Об аметисте мы много и подробно рассказывали, в частности, о том, где находятся главные месторождения и какой цвет считается самым ценным. А сегодня давайте поговорим о самых известных украшениях с аметистами в истории ювелирного искусства.

Из античного — это египетское колье с резьбой по аметисту VIII века до н. э. Использовать эти камни в украшениях в Египте начали еще в 3100 году до н. э. Речь идет об аметистах из Нубии, которая была провинцией Древнего Египта. Аметист в другом знаменитом ювелирном изделии по ошибке считали сапфиром и называли Delhi Sapphire. Камень был украден из индийского храма и, как гласит поверье, проклят. Позднее он был найден молодым хранителем в запасниках Британского музея естественной истории вместе с письмом от предыдущего владельца, предупреждавшим, что он приносит несчастье.

В эдвардианской «броши Морриса» бразильский аметист очень редкого пурпурного цвета. Хранится украшения в Смитсоновском институте. Диадема королевы Швеции Сильвии украшена камнями, которые принадлежали французской императрице Жозефине. Диадема стала диадемой относительно недавно. Изначально это было колье из бриллиантов и 15 крупных аметистов. Ну и завершает наш обзор колье, созданное Cartier для герцогини Виндзорской, в котором нем аметисты сочетаются с бирюзой и желтым золотом.

Анна Минакова