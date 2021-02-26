Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему аметист стал «камнем месяца».

Как я уже не раз рассказывала, «камень месяца» в Америке — это придумка Ассоциации ювелиров Америки. Списки камней для родившихся в том или ином месяце она составляет с 1912 года. Очень ловкий и, как показало время, эффективный с точки зрения продаж ход. Что ж, поддержим Ассоциацию. Камень февраля по ее версии — аметист.

Что о нем нужно знать? Это кварц, различных оттенков розово-филолетовой гаммы. Самый ценный — насыщенно-фиолетовый, такой цвет называют сибирским или даже «насыщенным сибирским». Добычу, несмотря на название, производят не только в Сибири, но и в Замбии, Латинской Америке.

У многих, может, в силу нашего советского прошлого аметисты ассоциируются не с самыми привлекательными украшениями. Это далеко не так. Stephen Webster создает при помощи аметистов драгоценный рок-н-ролл, а Уоллес Чан вырезает в них свои фирменные инталии Wallace Cut.

Российские ювелиры тоже делают весьма и весьма интересные украшения: так, Ilgiz F. в коллекции «Самарканд» сочетал их с бриллиантовым цветочным мотивом и зеленой эмалью, а Epic Jewellery — с золотом, бриллиантами и эбеновым деревом в «Красной книге». В кольце из этой коллекции использован тот самый ценный аметист сибирского цвета весом более 16 карат.