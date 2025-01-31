«Хамас» назвал имена трех заложников, которых намерен освободить 1 февраля

Палестинское движение «Хамас» опубликовало список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в субботу, 1 февраля. В списке значатся три гражданина.

«В рамках обмена пленными Бригады аль-Кассама (боевое крыло "Хамаса".— "Ъ") решили освободить следующих заключенных завтра, в субботу, 1 февраля 2025 года: это Офер Кальдерон, Шмуэль Кит Сегал, Ярден Бебас»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бригад «Аль-Кассам».

Как пишет агентство AFP, в канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили, что получили имена пленных, которые, как ожидается, будут освобождены в субботу в ходе четвертого обмена заложниками в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хамасом».

19 января Израиль и «Хамас» начали реализацию трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» обязался постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых, а Израиль — вывести войска из анклава. Всего на первом этапе соглашения между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу 19 января, палестинские боевики должны освободить 33 заложника. С момента вступления соглашения о прекращении огня в силу палестинские боевики освободили 15 заложников.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая