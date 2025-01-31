В Чувашии реализуют инвестиционные проекты на 85 млрд рублей

Агентство инвестиционного развития Чувашии контролирует реализацию 117 инвестиционных проектов на сумму более 85,3 млрд руб. Об этом в своем послании Госсовету республики сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Проекты направлены в том числе на создание конкурентоспособного отечественного дорожно-строительного оборудования, обрабатывающих центров с числовым программным управлением, электрокотлов большой мощности и развитие мало- и среднетоннажной химии.

«Двукратный рост бюджетной обеспеченности за пять лет, снижение, пусть и небольшое, зависимости от дотаций федерального центра, аккумулирование дополнительных доходов для важных инфраструктурных проектов – итоги первых 5 лет Олега Николаева на посту главы Чувашии», – прокомментировал послание главы республики президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Татарстане государство и бизнес завершили 6 проектов на 37 млрд руб.

Дарья Сайфиева