В Татарстане в 2024-м государство и бизнес завершили 6 проектов на 37 млрд руб.

В 2024-м году в Татарстане по государственно-частному (ГЧП) и международно-частному (МЧП) партнерствам, а также за счет инвестиций (концессии) завершили 6 проектов, суммой на 37,4 млрд рублей. Об этом на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития сообщила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Среди законченных проектов:

• Спортивно-оздоровительный комплекс «Физра» в Зеленодольске (233,9 млн руб; концессия)

• Спортивно-оздоровительный комплекс «Физра» в Казани (233,9 млн руб; концессия)

• Реконструкция здания авовокзала в Заинске (5,8 млн руб; МЧП)

• Создание цифровой системы учета спортивных достижений «Мой спорт» (39,8 млн руб; ГЧП)

• Строительство 2 этапа участка Вознесенского тракта (от проспекта Победы до дороги М7 “Волга” (35,7 млрд руб; концессия)

• Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Cleversport» в Челнах (1,2 млрд руб; МЧП)

В данный момент в Татарстане разрабатываются еще 4 платные дороги.

Артём Дергунов