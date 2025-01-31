Мэр: открытого горения леса в Сочи нет

Глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что открытого горения лесного массива на склоне горы Кума нет. Происходит тление подстилки из листвы полосой более 1 км. Пожар не разрастается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Угрозу нашим жителям не представляет. С руководителями экстренных служб провели оперативное заседание, вблизи очага организовали выездной штаб»,— написал господин Прошунин.

В тушении задействованы более 80 сотрудников МЧС России, муниципальной службы спасения и Сочинского нацпарка. Также работают около 25 единиц спецтехники, включая авиацию. С вертолета на место пожара сбросили более 35 тонн воды. Ликвидировать возгорание планируют до конца дня.

«Ъ-Сочи» писал, что, поданным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание в Верхне-Сочинском участковом лесничестве зафиксировали в 07:20 мск 31 января. Огонь распространился на площади 2 га.

Вячеслав Рыжков