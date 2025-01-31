Для тушения лесного пожара в Сочи задействуют авиацию

На склоне горы Кума в Сочи продолжает гореть лесная подстилка. Глава города Андрей Прошунин провел совещание экстренных служб. Для тушения огня в труднодоступных районах работает авиация МЧС России, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание в Верхне-Сочинском участковом лесничестве зафиксировали в 07:20 мск 31 января. Огонь распространился на площади 2 га.

«Расстояние до ближайшего населенного пункта (СНТ Каштан) — 3 км. Угрозы для жителей нет», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Пожар тлеет на участке протяженностью более 1 км. В его ликвидации задействованы 25 человек и шесть единиц техники от МЧС, муниципальной службы спасения и Верхнесочинского лесничества.

Власти организовали оперативный штаб в районе села Пластунка, где дежурят бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Ликвидация возгорания продолжается.

Вячеслав Рыжков