Сочинца могут осудить на 12 лет за смертельное ДТП

В Сочи нетрезвому водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Следователи передали в суд дело в отношении 33-летнего местного жителя, передает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что фигурант, управляя автомобилем «КИА» в состоянии опьянения, на улице Параллельной сбил 74-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

В отношении водителя расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Дело передано в суд.

«Ъ-Сочи» писал, что на территории курорта в январе произошло уже 13 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 14 детей получили травмы. В городе проводят «Декаду дорожной безопасности детей».

Вячеслав Рыжков