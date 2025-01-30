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В январе на территории Сочи произошли 13 ДТП с участием детей

На территории Сочи в январе 2025 года зарегистрировали 13 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 14 детей получили травмы. На курорте проводят «Декаду дорожной безопасности детей», передает пресс-служба администрации города.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пояснили в мэрии, профилактическая акция направлена на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Во время мероприятия на территории города сотрудники ДПС будут особенно внимательно следить за соблюдением правил безопасности при перевозке детей-пассажиров в автомобилях. Также инспекторы будут контролировать соблюдение безопасности детей вблизи образовательных учреждений и около пешеходных переходов.

И. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов рассказал, что городские власти уделяют особое внимание средствам индивидуальной мобильности. Он напомнил, что в городе введены 38 зон с запретом и 47 зон с ограничением скорости передвижения СИМ.

Вячеслав Рыжков

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