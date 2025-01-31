Рассмотрение иска о лишении мандатов депутатов думы Ревды отложили до марта

Ревдинский городской суд (Свердловская область) назначил следующее заседание по иску прокуратуры о лишении мандатов четырех депутатов местной думы на 6 марта, следует из картотеки суда. Первое заседание по делу состоялось в четверг, 30 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд рассматривает иск прокурора муниципального округа Ревда к местной думе с требованием лишить мандатов четырех депутатов: Льва Байбатырова (КПРФ), Юрия Мячина («Единая Россия»), Юрия Оносова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Льва Фейгельмана («Единая Россия»). Иск связан с выявленными в поданных ими декларациях нарушениями.

На первом судебном заседании дума приобщила документы о вынесенном решении о применении мер ответственности к депутатам, представившим неполные или недостоверные сведения о своих доходах, сообщил председатель думы Вениамин Таров (избран от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). По его словам, за нарушения в декларациях мера ответственности к депутатам уже была применена, поэтому представители думы будут настаивать на отказе в удовлетворении иска.

На заседании думы в среду, 29 ноября, Сергею Филиппову (ЕР), Льву Фейгельману (ЕР), Константину Торбочкину (ЕР), Юрию Оносову (СРЗП), Юрию Мячину (ЕР), Льву Байбатырову (КПРФ) были вынесены предупреждения, к Екатерине Зотовой (СРЗП), Ларисе Беляевой (КПРФ), представителям ЕР Евгении Калмыковой и Владимиру Южанину меру пресечения не применяли.

Напомним, в среду, 29 января, дума должна была принять решение по вопросу о самороспуске, внесенное на комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью в понедельник, 27 января. По просьбе главы муниципального округа Ревда Татьяны Клепиковой решение вопроса было отложено до февраля.

Анна Капустина