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ВРП Чувашии вырос в 1,8 раза за четыре года

С 2020 по 2024 год валовой региональный продукт Чувашии увеличился более чем в 1,8 раза. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем послании Госсовету республики.

«Собственные доходы бюджета республики выросли более чем в 2,1 раза. Их доля в общей сумме поступлений в бюджет увеличилась с 58,8% до 68%. То есть из каждого бюджетного рубля 68 копеек мы заработали сами», — подчеркнул господин Николаев.

Ранее сообщалось, что в Козловском округе Чувашии до 2030 года планируют реализовать проекты на 8,1 млн руб.

Анар Зейналов

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