В Козловском округе Чувашии до 2030 года планируют реализовать 113 проектов в сфере туризма, инфраструктуры и производства на общую сумму 8,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Козловском округе Чувашии планируют реализовать проекты на 8,1 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Козловском округе Чувашии планируют реализовать проекты на 8,1 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа предусматривает реализацию 32 инвестиционных проектов на сумму 2,1 млрд руб. и 81 инфраструктурного проекта стоимостью 6 млрд руб.

В сфере машиностроения запланировано обновление производственных мощностей и установка нового оборудования на сумму 490 млн руб.

На развитие туризма выделят 847 млн руб. На эти средства построят причальную стенку и городской пляж на набережной Волги, реконструируют гостиницу и кафе «Волна», обустроят базу отдыха на горе Ленкина в Козловке и смотровую площадку «Птичий полет». Также появится экоферма «Радуга» и две гостевые парковки для туристических автобусов в рамках автомаршрута «Неизведанная Чувашия».

В программу также включен проект «Парк „Рубежи Победы“», в рамках которого планируется развитие мемориала «Строителям безмолвных рубежей» с созданием экспозиции, размещением военной техники и строительством часовни.

Для пожилых людей и инвалидов откроют сеть центров активного долголетия «Мой социальный центр».

Остальные средства распределят между проектами в сферах ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и экологии.

Анар Зейналов