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На 70% вырос спрос на отдых в Красной Поляне в зимние каникулы

На горнолыжных курортах Красной Поляны в прошедшие новогодние праздники на 70% вырос спрос на отдых. Такую же динамику демонстрирует Калининград, это самые высокие показатели прироста в стране, сообщает минэк РФ.

Фото: Андрей Куценко

Фото: Андрей Куценко

«На новогодних праздниках вырос спрос на глэмпинги и горнолыжные курорты. Вместе с Ассоциацией туристических агрегаторов на основе данных сервисов онлайн-бронирования узнали, что на этих новогодних в два раза чаще бронировали альтернативные средства размещения, в том числе глэмпинги»,— отмечается в публикации.

Лидерами по приросту стали горнолыжные курорты в Красной Поляне и Калининграде. По популярности в целом традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Краснодар.

На гостиницы в прошедшие праздники пришлось около 60% бронирований. Чаще всего туристы выбирали средства размещения категории три звезды и без звезд — две трети всех бронирований. В полтора раза вырос спрос на гостевые дома и турбазы. Выросла также глубина бронирований — туристы покупали новогодние туры в среднем за три недели до заезда.

Вячеслав Рыжков

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