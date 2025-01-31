Год змеи
Часы с изображением символа китайского зодиака
Фото: Jaquet Droz
В свои права вступила Зеленая Деревянная змея. Праздновать наступление китайского Нового года на Востоке будут еще пару недель. Одним из любимых подарков по этому поводу являются часы с зодиакальным символом. Мастера по художественной эмали и миниатюрной росписи, закрепщики камней, скульпторы и граверы из лучших часовых (а иногда по совместительству и ювелирных) домов по-своему интерпретируют чешуйчатое гибкое тело. Змея заползает на циферблаты самыми разными способами: то сворачивается калачиком, то превращается в изогнутую стрелку, то просто гордо позирует, грозно поглядывая на зрителя. Все зодиакальные часы выпускаются лимитированными коллекционными сериями.