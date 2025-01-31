Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaquet Droz Фото: Jaquet Droz

В свои права вступила Зеленая Деревянная змея. Праздновать наступление китайского Нового года на Востоке будут еще пару недель. Одним из любимых подарков по этому поводу являются часы с зодиакальным символом. Мастера по художественной эмали и миниатюрной росписи, закрепщики камней, скульпторы и граверы из лучших часовых (а иногда по совместительству и ювелирных) домов по-своему интерпретируют чешуйчатое гибкое тело. Змея заползает на циферблаты самыми разными способами: то сворачивается калачиком, то превращается в изогнутую стрелку, то просто гордо позирует, грозно поглядывая на зрителя. Все зодиакальные часы выпускаются лимитированными коллекционными сериями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы The Legend of the Chinese Zodiac — Year of the Snake, Vacheron Constantin, платина, эмаль Часы Reverso Tribute Enamel «Snake», Jaeger-LeCoultre, золото, эмаль, гравировка Часы Ophidian Hour, Jaquet Droz, золото, глиптика, эмаль Часы Ophidian Hour, Jaquet Droz, золото, глиптика, эмаль Часы Spirit of Big Bang Year of the Snake, Hublot, керамика, каучук, золото Часы Chinese New Year Automatic, Harry Winston, золото, перламутр, лак, инкрустация камнями Часы Perpetual Moon «Year of the Snake» Arnold & Son, золото, авантюриновое стекло, гравировка Часы Escale «Snake Jungle», Louis Vuitton, золото, маркетри из дерева, пергамента, соломки Часы Dior Grand Soir Year of the Snake, Dior, золото, сталь, перламутр, бриллианты Часы Golden Bridge Classic «Serpent», Corum, золото, микроскульптура, лак Часы The Riviera Chinese New Year — Snake Edition, Baumet Mercier, сталь, титан Часы Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake, IWC, сталь Часы Year of Snake, Ciga Design, черный агат, алюминий, позолота Подпись к фото: Следующая фотография 1 / 13 Часы The Legend of the Chinese Zodiac — Year of the Snake, Vacheron Constantin, платина, эмаль Часы Reverso Tribute Enamel «Snake», Jaeger-LeCoultre, золото, эмаль, гравировка Часы Ophidian Hour, Jaquet Droz, золото, глиптика, эмаль Часы Ophidian Hour, Jaquet Droz, золото, глиптика, эмаль Часы Spirit of Big Bang Year of the Snake, Hublot, керамика, каучук, золото Часы Chinese New Year Automatic, Harry Winston, золото, перламутр, лак, инкрустация камнями Часы Perpetual Moon «Year of the Snake» Arnold & Son, золото, авантюриновое стекло, гравировка Часы Escale «Snake Jungle», Louis Vuitton, золото, маркетри из дерева, пергамента, соломки Часы Dior Grand Soir Year of the Snake, Dior, золото, сталь, перламутр, бриллианты Часы Golden Bridge Classic «Serpent», Corum, золото, микроскульптура, лак Часы The Riviera Chinese New Year — Snake Edition, Baumet Mercier, сталь, титан Часы Portofino Automatic Moon Phase 37 Year of the Snake, IWC, сталь Часы Year of Snake, Ciga Design, черный агат, алюминий, позолота Подпись к фото:

Нина Спиридонова