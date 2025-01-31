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В Сочи ликвидируют возгорание 2 га лесной подстилки

Утром в Сочи загорелась лесная подстилка на Верхне-Сочинском участковом лесничестве. Специалисты ликвидируют возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пятницу, 31 января, в 07:20 спасателям поступила информация о пожаре в лесу в квартале 37, выдел 12. Площадь возгорания составила 2 га. Как уточнили в пресс-службе МЧС, угрозы для ближайшего населенного пункта, СНТ Каштан, нет. Расстояние от возгорания до жителей составляет 3 км.

Для ликвидации пожара привлекли 25 человек и шесть единиц техники.

Мария Удовик

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